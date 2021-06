À la fin de l'année, si tout se passe bien, du moins si tout se passe comme prévu dans un monde perturbé par un virus qui a frappé Intel pendant des années -la 10 nanomite aigüe et l'incapacité chronique à usiner du 10 nm- le géant sortira enfin son premier processeur desktop maintream fabriqué avec cette finesse de gravure. Alder Lake, avec son mélange de coeurs Gracemont et Golden Cove, pour lequel Windows 11 serait prêt à se faire beau, inaugurera un nouveau socket après le fugace LGA1200. Le LGA1700 n'est pas encore présent, les cartes mères n'étant pas prêtes du tout, on peut pourtant avoir déjà un visuel bien détaillé qui en apprend plus que ce qu'on veut bien le croire.

C'est sur Taobao (via Twitter), un concurrent chinois d'Aliexpress, que l'on peut en acheter. Ce n’est pas pour en faire des porte-clés, mais pour assurer le remplacement du socket en cas de destruction par des doigts trop gros qui ont forcé au pied de biche le placement du CPU dans son socket, ou par des doigts pas assez musclés qui ont lâché le CPU au-dessus des pins, bref des catastrophes pour tout geek qui se respecte, même les plus consciencieux.

Et surtout, la forme et l'espacement pour les composants CMS semblent bien confirmer les leaks des CPU en mode Confidential. Au final, rien de spécial, hormis le fait que ce socket durera au moins sur la génération d'après, la famille Raptor dans le lac en zigzag.