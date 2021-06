Vous avez toujours encore foi dans le minage et êtes à la recherche d'une nouvelle carte mère dédiée un peu plus propre et en pointe des technologies ? Alors ASRock a peut-être ce qu'il vous faut ! En effet, le constructeur a préparé une toute nouvelle référence pour compléter sa gamme au service des mineurs. Comme beaucoup d'autres cartes de ce genre, les dimensions sont hors-normes et ne correspondent à aucun facteur de forme standard, puisque le PCB mesure 50,1 x 22,4 cm (L x l) — pas bien grave pour une carte destinée à se faire monter sur un rack. La première particularité de cette H510 Pro BTC+ est — vous l'aurez deviné — d'embarquer un chipset H510, celui-ci appartenant à la dernière génération de chez Intel, la carte mère possède donc aussi un socket LGA1200 — entouré de 4 phases 50A - pour une puce Rocket Lake ou Comet Lake.

Ensuite, là où la bonne majorité des cartes de minages embarquent une dizaine de slots PCIe x1 et qui nécessitent ainsi l'usage de riser PCIe pour l'installation déportée des GPU, le nouveau modèle d'ASRock propose seulement 6 ports PCIe 3.0 x16 (renforcés), avec suffisamment d'espace entre chaque slots pour poser 6 gros GPU directement sur la carte mère. Attention, uniquement le premier slot est câblé avec 16 lignes, les autres n'en possèdent toujours qu'une seule. Un port USB « minage » est également présent pour le branchement d'une 7e carte. Assurément, cela représente un potentiel GPU réduit, mais l'installation sera en principe aussi un peu moins bordélique. De plus, un slot PCIe x1 ne peut fournir que 25 W maximum dans certaines configurations, alors qu'un slot PCIe x16 peut en donner 75 W. Pour compléter l'alimentation, la carte possède aussi 4 prises Molex inclinées sur la tranche et trois prises 24 pins.

Pour le reste, c'est du classique pour ce type de carte généralement assez nue, à savoir un seul emplacement DDR4, limité à 32 Go et de de la DDR4-3200 avec Rocket Lake et DDR4-2933 Comet Lake, mais avec un support pour l'ECC. Pas de puce audio, un port SATA 3 et un emplacement M.2, de l'Ethernet Gigabit adossé à une puce Intel I219V... L'I/O est limité à du HDMI 1.4, un port PS/2, 2 ports USB 2.0 et 2 3.2 Gen1. La H510 Pro BTC+ d'ASRock coutera 279,99 $, disponible à partir du 18 juillet, et vous pourrez n'en acheter que deux à la fois. (Source)