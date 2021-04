Le chipset X570 est à la fois le symbole du renouveau d'AMD dans le haut de gamme des CPU et chipsets pour le grand public, mais aussi la démonstration des difficultés à embarquer le PCIe 4.0 correctement au sein du southbridge. En effet, si le chipset n'était pas refroidi correctement et activement, il était possible que celui-ci surchauffe, surtout en cas d'utilisation avec des SSD NVMe tournant sur du PCIe 4.0. Depuis, il reste le seul chipset encore équipé de cette monture du protocole de communication, puisque les autres plateformes ne la gèrent que depuis le CPU. Si nous n'avons pas de réponse officielle précise sur la cause des surchauffes, il n'est pas improbable que le process de gravure moins strict que sur les CPU soit la cause de cette montée en température.

Cependant, de nouvelles rumeurs sont apparues à ce sujet, puisqu'un "nouveau" chipset X570S a été flashé sur le site de l'EEC, source bien connue de fuites en tout genre pour le hardware. Bien entendu, c'est la seule chose que nous connaissons actuellement, et de nombreuses théories plus ou moins farfelues sont apparues sur la toile. S'il s'agit bien d'un refresh ou d'une nouveauté, il n'est pas impossible qu'AMD ait réduit la consommation de ses puces via une meilleure gravure ou des composants plus efficaces, permettant ainsi de se passer définitivement du ventilateur apposé sur le chipset, qui est parfois une source de bruit atroce. D'autres stipulent que cela pourrait annoncer un Zen3+ très prochainement, une révision de la dernière version de l'architecture Zen avant de quitter l'AM4. Qui sait, peut-être qu'il s'agit un peu des deux ? (source : Videocardz)