Zaunkoenig M2K, le Nec plus ultra «made in germany» de la souris gaming légère et luxueuse ?

On empiète ici sur le territoire du Hardware Pr0n, avec une souris digne de la « haute couture », mais façon hardware ! Pour un peu de contexte, Zaunkoening est une startup allemande qui avait lancé fin 2019 sa première souris M1K, une création atypique ultralégère et au design particulièrement épuré et exotique, si l'on peut dire ainsi, et basée sur un capteur bien connu de chez PixArt. Une souris tellement dépouillée que la première version n'embarquait d'ailleurs même pas de molette. Un choix bizarre, logiquement assez critiqué tant l'accessoire est généralement indispensable, en jeu comme en bureautique.

Par contre, la marque avait réalisé la prouesse d'atteindre un poids plume « exceptionnel » de 23 g seulement, alors que la majorité des mulots légers commerciaux de grandes marques peinent encore à descendre sous les 60 g. Le hic ? L'objet coûtait 249 €, ou 150 € en édition limitée via le Kickstarter. Malgré tout, il s'en serait vendu pour 10 000 $ en quelques minutes et 516 unités auraient été distribuées en tout jusqu'à l’arrêt de la production de la M1K en février dernier.

Pour 2021, visiblement encouragée par le succès de sa première création, la petite startup a remis le couvert avec une nouvelle version nommée M2K. La conception est virtuellement inchangée, la M2K est toujours rikiki et habillée de fibre de carbone, avec un câble USB 2.0 revêtu de Kevlar. Par contre, elle est désormais faite d'une seule pièce en fibre de carbone, au lieu d'une coque en carbone sur une base en ABS ; elle gagne aussi une molette (de chez Alps Alpine) et un bouton supplémentaire (Omron du Japon, comme les deux autres), tout en n'ayant pris qu'un seul gramme sur la balance, notamment grâce au choix d'une molette en plastique très fin avec une surface en céramique (matière plus légère que le caoutchouc habituel). Le capteur n'a pas changé, mais le taux d'interrogation passe d'une traite à 8000 Hz - le dernier argument marketing à la mode, merci Razer. Pas de doute, c'est une souris qui veut jouer à la fusée, mais de façon presque imperceptible sous la main du joueur !

Le nouveau hic ? L'engin ainsi parfait coûtera désormais 299 €, frais de port offerts (avec suivi et assurance) vers de nombreux pays, elle sera disponible à partir d'avril via leur site... Une souris indéniablement très spéciale, par ailleurs fabriquée et assemblée de A à Z à la main en Allemagne, et clairement destinée pour une niche de la niche du marché du périphérique de jeu ! Une sacrée cartouche, mais il y a de quoi être curieux... Un mécène pour nous en offrir un exemplaire pour Pâques ?