Intel VisiON • Le retour du die de Meteor Lake, cette fois-ci HD et annoté !

Chose promise, chose due ! Après une première série de clichés pas piquée des hannetons, mais pas franchement du plus propre, voilà que votre serviteur a repris sa caméra (et son temps) pour tenter de dompter le lac de météores d’une manière plus détaillée. L’occasion parfaite pour aller papoter architecture avec un Twittos du genre pilier de bar, @Locuza_ — dont les interprétations restent pures spéculations —, plutôt spécialisé dans les annotations d’images du genre.

Et c'est encore plus gros si l'on clique !

Ainsi, le gus y a reconnu une configuration 8+2 hétérogène (l’iGPU étant visiblement déporté sur un autre chiplet dédié) rempli de détails croustillants. Côté mémoire, il serait question de 12 Mio de L3 partagés pour 2 Mio de L2 par gros cœur, ainsi que 3 Mio de L2 par cluster de 4 petits cœurs. Notez que l’AVX-512 semble toujours présent, mais uniquement via une unique unité cachée derrière le port 0, divisible en deux unités AVX-2 — il faut dire qu’une configuration à deux unités de calcul AVX2 est très proche architecturalement parlant d’une version équipée d’une unique unité AVX-512. Quant à l’AMX — les extensions de calcul matriciel d’Intel, ces dernières seraient vraisemblablement absentes elles aussi ; un choix logique puisque déjà à l’œuvre sur le duo Alder Lake/Sapphire Rapids. Pour avoir la version complète — AMX + seconde unité sur le port 5 — il faudra donc vraisemblablement passer sur les versions pour serveur.

Pour le reste, Crestmont s’est retrouvé bien plus difficile à analyser, avec une organisation logique différant significativement de ce que les E-Core d’Alder Lake avaient à offrir. Pipeline revu ? Prédiction de branchement plus large ? Reprise en profondeur du design ? Difficile de trancher. Ce cliché nous offre cependant de quoi supputer un support de l'AVX2, l'AVX-512 y restant absent et donc vraisemblablement désactivé sur le "gros" cœur. De quoi offrir tout de même des performances en hausse sans pour autant trop gonfler le P-Core ? Affaire à confirmer en 2023 lors de la sortie officielle des bousins !