Vous connaissez la chanson : une nouvelle génération de CPU Intel arrive, donc des nouveaux chipsets qui vont avec, et pour n'avoir aucune surprise à la sortie, un flot incessant de fuites et de rumeurs pour vous faire une idée préliminaire qui ne sera pas toujours juste envers les futurs composants. Un cycle toujours d'actualité, bien que les pénuries diverses et variées commencent à faire tiquer et à rendre sceptique les consommateurs vis-à-vis des nouveautés, qui sont annoncées sans être totalement présentes.

GIGABYTE Z590 AORUS Series.

Z590 AORUS XTREME.

Z590 AORUS MASTER.

Z590 AORUS PRO AX.

Z590I AORUS ULTRA. — 遠坂小町@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) January 7, 2021

Cependant, les fuites sont plutôt du côté des cartes mères cette fois, avec quelques ragots concernant GIGABYTE. Premièrement, une première liste potentielle de références a été dévoilée sur Twitter, montrant un haut de gamme fourni en références. La deuxième fuite montre un premier cliché du top du top, la Z590 AORUS Xtreme, et nous ne savons pas si nous devons baver devant, ou pleurer en voyant la surdose de puissance annoncée : 21 VRM au total, un réseau filaire basé sur du 10 GbE et du 2,5 GbE ainsi que le tout dernier Wi-Fi 6E, bref ce qui se fait de mieux pour compenser un problème de puissance exploiter au mieux Rocket Lake.

Très sérieusement, nous espérons que les cartes Z590 ne seront pas trop gonflées en électroniques, et ce pour deux raisons : la première, cela pourrait signifier que la consommation de Rocket Lake est excessive, la deuxième c'est que cela augmentera le prix des mobales, alors qu'il parait déjà difficile d'exploiter totalement ce que proposent les modèles Z490. Une décision qui rendra encore moins intéressant l'investissement dans des cartes Z590, alors que certains modèles de la génération précédente seront compatibles avec les CPU Rocket Lake et le PCIe 4.0. (source : Videocardz)