C'est la semaine prochaine que les choses vont se décanter, lors du CES dématérialisé. Pour autant, ça commence à fuiter copieux, surtout chez Intel. Rocket Lake, qui inaugurera les coeurs Cypress Cove, mettant enfin à la retraite Skylake qui aura fait illusion 5 ans, représentera le début du renouveau Intel, en attendant 2022 et le 10nm Alder Lake ? En tout cas, chez MSi, on sait des choses, et on ne sait pas trop les cacher. Le stagiaire d'ASUS s'est fait taper sur les doigts pour l'existence de certaines cartes Ampere, celui de MSi pour avoir dévoilé les dates de lancement de la 11e génération Core.

En fait c'est un message sur le fofo coréen MSi qui a déclenché la chose. Il est indiqué que les cartes Z490 recevront un BIOS pour supporter les Rocket Lake de manière séquentielle, et que ces CPU Rocket sont prévus pour être lancés à la fin du mois de mars. MSi par conséquent a prévu de mettre toutes ses cartes Z490 à jour avant le grand bal 11e génération fin mars. Il restera au géant bleu à confirmer tout ça dans quelques jours, mais on peut penser qu'il se serait bien gardé de cette surprise de dernière minute. On rappelle que le fondeur avait prévu Q1 2021, ce qui amène jusqu'au 31 mars forcément !