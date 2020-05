Avant-hier, Tomiche vous présentait le jeu Gears Tactics via un Comptoiroscope propre et suffisamment clair pour déceler les différences visuelles entre les presets extrêmes. Le tout moulinait sous une RTX 2080. À présent on part chez TPU qui a donc testé le jeu sur diverses cartes graphiques, complétant ainsi notre test. Animé par l'Unreal Engine 4, on s'attend donc à voir des Geforce plus en vue que les Radeon, a contrario de la situation qui prévalait avec l'Unreal Engine 3. Sera-ce le cas ?

En 1080p, ça ne se voit pas spécialement, puisque la RTX 2070 SUPER précède de peu la Radeon VII et la RX 5700 XT. Par contre les RX Vega 56 et 64, et RX 5600 XT sont moins en vue puisqu'elles se situent sous la RTX 2060, elle-même derrière la GTX 1070 Ti. La GTX 1060 6Go est à égalité avec la RX 590, alors qu'elle est sortie en même temps que la RX 480, preuve quand même que ce moteur est plus vert que rouge.

En 1440p, les RX 5700 décrochent de la Radeon VII, et viennent se placer sous la RTX 2060 SUPER, mais devant la RTX 2060. La RX Vega 64 se positionne loin derrière sa concurrente directe la GTX 1080, la RX Vega 56 égale la GTX 1070. Enfin en UHD, le classement bouge un tout petit peu, mais les écarts deviennent si serrés que ça se joue parfois à moins d'une image par seconde. On notera que le jeu gère le VRS, mais qu'il n'est pas activé sur les tests pour des raisons évidentes d'équité.