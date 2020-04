Avec l'arrivée des Comet Lake-S, Intel devrait donc lancer le chipset compagnon, alias le Z490. Guillaume des croisades vous expliquait ce matin pourquoi il n'y aurait pas du PCIe 4.0 bien qu'il y ait des puces embarquées le gérant chez certaines marques, mais ce n'est pas une réelle nouveauté. Ce serait même un statu quo. On sait également que le socket doit changer, on peut imaginer qu'il faille plus de jus aux processeurs du fait de l'augmentation de TDP, ceci pourrait expliquer le passage au LGA1200. De plus, les CPU de la génération suivante, les Rocket Lake, seraient également compatibles avec le Z490. Ca ne casse pas trois patte à un canard donc.

Toutefois, la réelle nouveauté, au dela des certifications Wi-Fi 6, c'est l'arrivée et la généralisation sur le segment mainstream du réseau Ethernet 2.5 GbE. Le petit machin qui va s'occuper de ça se nomme Intel I225-V, nom de code Intel Foxville IPG. Par ailleurs, un bug sur les premières séries aurait été détecté, et Intel aurait d'ores et déjà procédé à son éradication. Au final, même si l'option sera présente, c'est dans le cadre d'un réseau interne que cela devrait servir. Toutefois, on peut se poser la question de la réelle utilité de ce 2.5 GbE, beaucoup voire l'essentiel des routeurs ou de box ne sont limitées qu'au gigabit, et peu de signes montrent une volonté vers l'adoption des normes mutli gigabit 2.5 GBASE-T ou 5 GBASE-T. Mine de rien, l'arrivée de Zen 2 et du X570 aura eu le mérite de faire bouger Intel, et pas qu'un peu puisque ce dernier désormais peut proposer une offre plus solide, et des fonctionnalités plus intéressantes. C'est toujours mieux que l'immobilisme dans lequel on nous avait plongés, faute de concurrence !