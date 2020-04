CPUID a mis à jour CPU-Z, son utilitaire qui dit tout sur votre processeur, et vous donne des infos rapides et suffisantes sur vos barrettes mémoire, sur votre carte mère comme le BIOS/UEFI. La version 1.92 est arrivée, et visuellement le logiciel léger ne change pas d'une virgule. La seule chose qui change, et qui est invisible, c'est le changelog.

Désormais, les chipsets Comet Lake, alias les Z490, B460 et W480 sont supportés. Côté rouge, l'actualité AMD ayant été riche ces dernières semaines, on notera donc l'arrivée des Ryzen 3 3100 et 3300X, ainsi que celle des APU Renoir présentés en janvier dernier, que nous connaissons sous le nom de Ryzen 4000. C'est tout jusqu'à la prochaine version !