Parfois appelé Secret of Mana 2, Seiken Densetsu 3 porte le nom de Trials of Mana dans nos contrées. Eh bien son remake vient de sortir à l'instar de Secret of Mana deux ans auparavant, et c'est dans sa version PS4 que nous testons la bête, sachant qu'il est également dispo sur PC et XBoîte. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

aujourd'hui à partir de 8 h