Cougar tenterait de s'attaquer au haut de gamme, avec sa nouvelle série GX-F Aurum, qui utilise une conception full modulaire. Retour aux sources avec la présentation d’une gamme supplémentaire certifiée 80 PLUS Gold qui tente de se démarquer et renforcer la présence de Cougar sur ce segment.

Nous sommes donc sur un bloc totalement modulaire avec une conception qui, d’après la marque, est de haute qualité, avec l’habituel mix de blabla autour des condensateurs japonais et de la pureté du jus. Le bloc est probablement produit par HEC, qui s’était déjà occupé des premières GX-F, ces dernières avaient reçues plusieurs bonnes critiques.

La marque insiste aussi sur le fait que l’alimentation est plus silencieuse avec une courbe de ventilation améliorée (mais toujours pas de mode semi-passif) et surtout qu’elle est a fait le plein de protections contre les surtensions ainsi que les hautes températures (UVP, SCP, OCP, OTP, OPP...).

Le tout est livré avec une garantie de 7 ans, ce qui est tout de même important et rassure en principe quant à sa fiabilité. Cette GX-F Aurum est disponible en trois variantes, 550W, 650W et 750 W. Pour le CPU, on trouvera (enfin) deux connecteurs 4 +4 pins, ce qui montre que la marque a pris soin de corriger au moins l’une des lacunes de la gamme précédente GX-F. Le modèle 550W est amputé de quelques fonctionnalités, avec un unique connecteur PCI-e contre quatre pour les plus gros modèles et disposera de quelques SATA en moins.

Côté design, l’alimentation arbore un look sobre, bien loin des délires RGB que l’on peut trouver chez pas mal de marques concurrentes (coucou Thermaltake !).

La série GX-F Aurum devrait arriver pour la fin du mois d’avril pour des tarifs qui ne nous ont pas encore été communiqués. On ne sera peut-être pas sur les prix les plus bas du marché (la GX-F 750 W de la première série avait été introduite autour des 100 €), mais ce refresh de la gamme semble avoir des atouts à faire valoir, une certification 80 PLUS Gold avec 7 ans de garantie, un hardware virtuellement correct et sans design gaming exagéré, mais attendons les futurs tests pour découvrir s’il s’agit vraiment d’une option intéressante et d’un bon investissement.