À peine que les nouveaux GPU des verts sont annoncés par le fabricant que le net s'empare des premiers tests qui paraissent sur ces modèles dédiés aux ordinateurs portables. Pour rappel, cette génération sera la dernière tournant encore sous Pascal, les modèles prévus avec l'architecture Turing devant sortir d'ici le deuxième semestre 2020. Si cela ressemble à un refresh d'une vieille architecture, les améliorations annoncées paraissent suffisantes pour temporiser l'arrivée des modèles fonctionnant avec Turing. Et pour vérifier cela, les sites Zhaunlan et Notebookcheck ont déjà publié des tests réalisés avec les benchmarks classiques pour les cartes graphiques.

Les résultats démontrent en effet une amélioration comparée à l'ancienne génération, permettant de gagner quelques points sur les tests de 3DMark, aux alentours de 15 % à chaque fois. Cependant attention, la puissance limitée sur ces GPU font que les résultats sont visibles à plus faible qualité, la vitesse de la mémoire et la faible puissance de calcul ne permettent pas de jouer réellement au-delà du strict minimum. Il ne reste plus qu'à voir si la différence sur le prix des ordinateurs est suffisamment impactant pour y voir un intérêt, car l'écart avec les GTX 1650 reste toujours immense, et pour quelques euros de plus le choix peut paraître plus intéressant pour une puissance de moitié plus élevée. (source : videocardz)