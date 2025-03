Lip-Bu Tan, le nouveau visage d’Intel

Intel a présenté officiellement son nouveau PDG hier : Lip-Bu Tan. Ce dernier prendra ses fonctions à compter du 18 mars 2025. Il succède donc à Pat Gelsinger, remercié en fin d’année 2024. David Zinsner et Michelle Johnston Holthaus, qui assuraient l'intérim en tant que co-PDG, redeviennent respectivement vice-président exécutif et directeur financier ; vice-présidente exécutive et directrice générale du groupe Client Computing.

Un gros CV

Lip-Bu Tan est né le 12 novembre 1959 en Malaisie. Il a donc actuellement 65 ans. Il est titulaire d'une licence en physique de l'université technologique de Nanyang de Singapour, d'une maîtrise en ingénierie nucléaire du Massachusetts Institute of Technology et d'un MBA (Master of Business Administration) de l'université de San Francisco.

Il a notamment officié comme PDG de Cadence Design Systems entre 2009 et 2021 et obtenu des résultats jugés très positifs pour l’entreprise. Il avait siégé au conseil d'administration d'Intel de 2022 à août 2024, avant de quitter ses fonctions en raison de désaccords sur l'orientation stratégique de l'entreprise. Il réintègre logiquement ce conseil.

Lip-Bu Tan jouit aussi d’une bonne réputation dans le domaine de l'investissement. Walden International, qu'il préside, a soutenu de nombreuses sociétés dans les secteurs des semi-conducteurs, des énergies et des médias numériques, à la fois en Asie et aux États-Unis. Citons notamment Nuvia, Creative Technology ou encore Sina Corp (présente dans quatre secteurs d'activité avec Sina Mobile, Sina Online, Sinanet et Sina Weibo).

Nous verrons si ce nouveau PDG parvient à calmer les angoisses de Bill Gates à propos de l'avenir d'Intel. En attendand, il a déclaré :

Je suis honoré de rejoindre Intel en tant que PDG. J'ai énormément de respect et d'admiration pour cette entreprise emblématique, et je vois des opportunités significatives de remodeler notre entreprise de manière à mieux servir nos clients et à créer de la valeur pour nos actionnaires. Intel bénéficie d'une plate-forme informatique puissante et différenciée, d'une vaste base installée de clients et d'une empreinte industrielle robuste qui se renforce de jour en jour à mesure que nous reconstruisons notre feuille de route en matière de technologie des processus. Je suis impatient de rejoindre la société et de m'appuyer sur le travail accompli par l'ensemble de l'équipe d'Intel pour positionner notre entreprise pour l'avenir ».

Vous le lisez comme nous, Lip-Bu Tan met en avant l'importance de l’appareil productif d’Intel et le développement des processus de gravure. Ces mentions témoignent peut-être de sa volonté de conserver la division Intel Foundry au sein du groupe.

Récemment, Reuters a toutefois dépeint un futur légèrement différent. Dans un article du 12 mars, le journal évoque la création d’une coentreprise impliquant TSMC, NVIDIA, AMD et Broadcom. Ce rassemblement prendrait le contrôle des usines d'Intel. Le fondeur taïwanais dirigerait les opérations, sans pour autant détenir plus de 50 % des parts. La source stipule que « les discussions en sont à un stade précoce ». Elle ajoute que ce projet a été mis sur la table par l’administration Trump. La volonté serait d’impliquer TSMC afin de sortir Intel Foundry de la mauvaise passe dans laquelle elle se trouve. Rappelons qu’en début de mois, l’entreprise taïwanaise a déjà validé un investissement de 100 milliards de dollars pour construire de nouvelles usines sur le territoire américain.