D’Acer à Zotac, les marques balancent les infos sur les GeForce RTX 50 Series

Depuis notre article consacré aux configurations VRAM des GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti, des informations similaires se sont succédé pour d’autres références Blackwell. Et cette fois, elles n’émanent pas d’un confrère citant ses propres sources, mais proviennent directement de deux marques (qui sont peut-être aussi les taupes pour les RTX 5060 / Ti, allez savoir). Dans le même temps, une prose bien marketing comme nous l’aimons tant, exprimée par Inno3D, trahissent potentiellement quelques évolutions.

RTX 50 Series : de 8 à 32 Go

Coup sur coup, Acer et Zotac ont dévoilé des fiches techniques d’ordinateurs armés de GeForce RTX 50 Series, voire ont carrément référencé certaines cartes sur leur site. Les deux sociétés ont rapidement corrigé leur « bourde », mais pas suffisamment promptement pour que le site VideoCardz n'immortalise pas la bévue avec moult captures d’écran.

Allons donc à l’essentiel : Acer comme Zotac confirment les 32 Go de la GeForce RTX 5090 et les 16 Go de la GeForce RTX 5080. Nous n’avons pas de preuves certifiées pour les RTX 5070 Ti et RTX 5070, mais la source renseigne aussi 16 Go pour la première et 12 Go pour la seconde.

Une partie des leaks Acer / Zotac © VideoCardz

Toutes ces cartes bénéficieront de GDDR7 à 28 Gbit/s, sauf une a priori. Notre confère de Benchlife (via Harukaze5719), citant ses propres sources, confirme en effet le recours à des modules de 30 Gbit/s pour la GeForce RTX 5080. Cette configuration avait déjà été avancée par Hassan Mujtaba de WCCFTech début octobre ; elle tend donc à se vérifier.

Carte graphique GPU Cœurs CUDA VRAM TGP GeForce RTX 5090 GB202-300 21 760 32 Go G7 512b ~600 W GeForce RTX 5090D GB202-xxx ? 32 Go G7 512b < 600 W GeForce RTX 5080 GB203-400 10 752 16 Go G7 256b ~400 W GeForce RTX 5070 Ti GB203-300 8 960 16 Go G7 256b ~285 W GeForce RTX 5070 GB205-300 6 400 12 Go G7 192b ~250 W GeForce RTX 5060 Ti GB206 À déterminer 16 Go G7 128b À déterminer GeForce RTX 5060 GB206 À déterminer 8 Go G7 128b À déterminer

Nous n’aurons de toute façon plus à patienter très longtemps pour avoir confirmer ou infirmation de tout ce qui précède : NVIDIA a officialisé un évènement GeForce LAN 50 à partir du dimanche 5 janvier. D'une durée de 50 heures, il doit s'achever pile au début du discours de Jensen Huang le 6 janvier à 18 heures 30 PT (à 3h30 le 7 en France) ; discours durant lequel les premières GeForce RTX 50 Series doivent être officialisées par le boss de NVIDIA.

Par ailleurs, dans un communiqué centré sur la présentation d’une nouvelle gamme de cartes graphiques GeForce au CES, Inno3D mentionne une « technologie DLSS avancée », ainsi que des « Neural Rendering Capabilities » carrément censées révolutionner le traitement et l’affichage de nos GPU. Au-delà du baratin marketing, nous sommes curieux de découvrir ces « nouvelles » fonctionnalités dont parle Inno3D. Pour rester dans la tradition des GeForce RTX 40 Series qui ont l’exclusivité de la plupart des technos du DLSS3, devons-nous y entrevoir la trace d’une nouvelle version de DLSS, genre le DLSS 4 ?