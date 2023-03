La RTX 4050 pourrait avoir quelque chose à compenser...

Si vous trouviez que la gamme Ada s’en sortait trop bien, Nvidia a la solution pour vous. À une heure où 8 Go semblent être le choix raisonnablement minimal pour tout gamer full HD qui se respecte, les rumeurs et leaks concernant le toupitiminirikiki konvoimempu modèle RTX 4050 indiquent qu’il devrait embarquer 6 Go de mémoire. L’information en provenance de MEGAsizeGPU indique également que cette dernière référence du line up sortirait courant juin.

qui-quoi RTX 4070 Ti RTX 4070 RTX 4060 Ti RTX 4060 RTX 4050 GPU AD104-400 AD104-250 AD106-350 AD107-400 AD107-xxx coeurs de CUDA / TMUs / ROPs 7680 / 240 / 80 5888 / 184 / 64 4532 / 128 / 48 3072 / 96 / 32 2560 / 80 / 32 horlogerie base / boost (MHz) 2310 / 2610 1920 / 2475 2310 / 2535 2310 / 2535 2070 / 2370 Sous le capot SP (TFLOPS) 40 29 22 19 12 Bus 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit 96-bit Gigots (Go) 12 GDDR6x 12 GDDR6x 8 GDDR6 8 GDDR6 6 GDDR6 Interface PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 FDP TGP (W) 285 200 160 115 115

L’information est plausible, d’autant plus qu’une configuration similaire est déjà présente dans les portables disponibles dans le commerce (le MSI Thin GF63 12VE par exemple). Si la réalité rejoint la fiction, la configuration du GPU devrait être identique en tout point à son homologue portable, hors fréquences GPU et GDDR. Ce dernier offrant de bonnes performances dans la plupart des jeux en 1080p avec niveau de détails élevés pour un TGP de 115 W, cela n'offrirait que peu d’avance comparé à une RTX 3050 desktop qui possède 8 Go, déjà exigés comme configuration recommandée sur des titres sortis récemment. NVIDIA n’ayant, pour ainsi dire, aucun modèle low profile et dénué de connecteur d’alimentation dans ses gammes destiné aux particuliers, les amateurs de PC SFF préféreraient une carte peut-être plus en retrait sur le plan des performances, mais qui peut se caser partout (enfin, presque...) quand les autres aimeraient une réelle évolution... Autre qu’une montée tarifaire.

Son aïeule trop mimi inspirée des GTX 10x0, qui n'a jamais existé du reste