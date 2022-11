Le caméléon a publié les pilotes 526.86, qui devraient avoir une durée de vie courte du fait de la promiscuité de la RTX 4080, cette dernière induisant forcément un pilote le jour de sa libération. Il a pour raison d'être principalement le jeu Call of Duty Modern Warfare II. Il apporte plus de stabilité, résout des corruptions d'image, apporte le support du DLSS 2 et de Reflex.

Le changelog est identique à celui du Hotfix paru il y a une semaine, plus d'autres corrections de bugs. CoD Vanguard ne plantera plus il parait, il n'y aura plus de flickering sur les jeux qui moulinent avec le moteur 3D Anvil Ubisoftien, le décodage AVC1 8K60 ne perdra plus en performance sur RTX 4090, et sous Forza Horizon 5, adieu les artefacts type arc-en-ciel. Et voilà !