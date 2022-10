Il y a un jour, oui hier donc, NVIDIA publiait ses résultats de ses propres tests sous Overwatch 2, ce qui permettait déjà d'apprécier un premier indice sur les performances entre les cartes, incluant les 3 Lovelace. C'est Time Spy qui a eu les honneurs de la RTX 4080 16 Go, en 1440p. Avant de parler gros chiffres, rappelons que cette carte est animée par un AD103, et possède de la GDDR6X sur bus 256-bit. Elle sera lancée en novembre pour 1199 dollars US, ce qui est chaud quand même eu égard à la RTX 3080 FE.

Voici les scores dans un beau graphique, qui va vous permettre de comparer les autres cartes du marché, avec pourcentage de différence pour mieux voir l'impact :

Par nature, cette suite est favorables aux Radeon, mais elle permet d'avoir un autre indice. Si on considère que la RTX 3090 Ti équivaut à 100 %, la RTX 4080 16 Go est 33% plus rapide, ça monte à 45 % si on prend comme base la RTX 3090. En changeant pour les RX 6950 XT puis 6900 XT, la star du jour est 32 et 41 % plus véloce respectivement, et ce en dehors de toute optimisation liée aux upscaling. De toute manière, le 11 octobre, selon VDCZ, la RTX 4090 FE aura livré ses secrets, les customisées se réservent pour le lendemain. Et nous commencerons enfin à y voir plus clair. Overwatch 2,