Si vous aviez peur que le record du monde de fuites de l'EHPAD "Et à qui le tour ?" ne soit pas battu, soyez rassurés, il est en passe de l'être ! Après la Zotac hier, voilà la GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC. Par contre c'est la boîte qui a été prise en photo, donc pas d'image directe de la carte. La seule représentation que l'on a, c'est celle de la carte imprimée sur le verso de la boîte. Elle semble également quad slot, et possède 3 ventilateurs dont le central pédale dans le sens inverse des deux autres. Autre détail intéressant, comme ses frangines à base d'Ampere, la partie distale est ajourée, sans PCB, le flux d'air du 3e ventilateur sert à la dissipation du radiateur uniquement. On notera toutefois, en regardant le recto, que la police d'écriture de GeForce RTX 4090 correspond bien au nouveau choix de NVIDIA, et sur son site, et sur la RTX 4080 leakée il y a plusieurs jours.

Cette nouvelle photo nous rappelle que la GTC 2022 approche, et qu'on ne voit pas comment la RTX 4090 n'y serait pas présentée, étant donné que les seules fuites qu'il y a la concernent, il n'y a absolument rien de tangible ou de plus précis à propos des RTX 4080. Cela pourrait dire que ces dernières pourraient être lancées plus tard, mais d'un autre côté, tant qu'AMD n'a rien annoncé, NVIDIA serait bien inspiré d'occuper le terrain et de vendre Lovelace, en profitant de la hype légitime qui s'installe à chaque génération de GPU. (Source)