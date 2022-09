Alors qu'on semblait se diriger vers une RTX 4080 à 16 Go de VRAM, voilà une info étrange finalement. Selon MEGAsizeGPU, le caméléon aurait prévu deux variantes de sa référence. Il y aurait une RTX 4080 avec 12 Go de VRAM sur un PCB 10 couches, et une autre avec 16 Go de VRAM avec 16 Go de mémoire graphique sur PCB 12 couches.

C'est quand même étrange comme découpe, nous allons vous expliquer pourquoi. Premièrement, pour avoir 16 Go, il faudra un bus 256-bit la grosse RTX 4080, jusque-là rien d'anormal et même plutôt logique. Pour avoir 12 Go, il faudra un bus soit de 192-bit, soit 384. Si le bus de 192-bit est choisi, on est en contradiction avec le segment très haut de gamme de la carte, avec un bottleneck possible dès qu'il va falloir écrire en mémoire (les ROP) avec beaucoup de textures. Si on met un bus 384-bit, il y aura un paradoxe qu'une carte ayant un bus mémoire large avec moins de VRAM que sa soeur moins puissante, mais ayant le même nom.

Des cartes différentes qui partagent le même nom, il y en a déjà eu, on pense aux GTX 1060 3 et 6 Go, mais plus récemment les RTX 3080 10 et 12 Go. Cet état de fait ne peut que nuire à la visibilité et la clarté des gammes, et il serait étrange que NVIDIA procède ainsi dès le lancement du produit. Il y a aussi le cas où plusieurs variantes de cartes ont été annoncées, existent (on pense à la RTX 3080 20 Go découverte il y a quelques jours), mais n'ont jamais franchi la barrière de la mise en fabrication et de la vente de masse. On attendra donc de plus amples informations, car il se pourrait bien qu'on soit dans ce cas justement.