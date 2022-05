Et un premier test pour la Radeon RX 6750 XT, sous Linux qui plus est !

Ça y est, le refresh tant attendu de RDNA 2 est bien là, apportant un vent de renouveau sur les références offertes… mais pas vraiment sur les prix (un petit coup d’œil sur le neeed suffira pour noter que, en dépit du MSRP parti en direction de la lune, les cartes disponibles se négocient encore et toujours entre 20 et 50 % de plus que ce dernier).

Dans ces conditions, il est alors aisé de comprendre le désert d’information qui suit ce lancement : même génération, mais prix en hausse, date d’officialisation qui chevauche un événement de la firme concurrente ; ce refresh n’est finalement qu’une officialisation des nouveaux tarifs du segment, en attendant — nous l’espérons — un retour plus tranquille une fois la folie du minage et les difficultés de production tassées.

Pour autant, le confrère Phoronix a réussi à mettre la main sur une RX 6750 XT de chez ASRock, la Challenger Pro, et ses 2560 SP accompagnés des 12 Gio de GDDR6 pour un TGP annoncé à 250 Watts. Le tout est testé sous Ubuntu 22.04, une fois appairé à un 12900K sur une ROG STRIX Z690-E GAMING de chez ASUS, et le panel est composé exclusivement de jeux avec 8 titres mêlant Proton et portage natif.

Malheureusement, la conclusion n’est guère surprenante : avec quelque 3 % d’avance sur son aînée, la RX 6750 XT ne crée pas la surprise et suit la trace lancée avec la RX 6500 XT, à savoir une dégradation du rapport performance/prix. Pire encore, du fait de l’augmentation des fréquences, l’efficacité énergétique est même en baisse par rapport à la RX 6700 originelle, aucun jeu ne sortant du lot pour favoriser particulièrement la nouvelle venue. Reste que, si vous cherchez un GPU, il faut bien mettre la main à la bourse un jour ou l’autre !