Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez dès à présent ajouter les dates du 23 au 27 mai sur votre calendrier, période sur laquelle se déroulera cette année le Computex 2022, soit un peu plus tôt que l'année dernière, où il avait eu lieu début juin. Commet en 2021, ce sera un salon hybride mélangeant évènements physiques à Taiwan et virtuels en ligne. Plusieurs keynotes sont d'ores et déjà au programme, elles seront d'ailleurs toutes virtuelles via streaming en direct. Sachant que ce n'est encore que le début du mois, le programme n'est certainement pas encore définitif, certains participants pouvant parfois s'enregistrer et annoncer leurs contributions un peu plus tardivement que d'autres. Cette année, le salon s'articulera principalement autour de 6 thèmes : l'accélération de l'intelligence artificielle, la « Connected X-Experience », la résilience numérique, l'informatique innovante, les innovations et les startups, et le développement durable. À ce stade, Acer, AMD, ASUS, Delta, GIGABYTE, Micron, MSI, NVIDIA, NXP et SuperMicro ont confirmé leur participation à l'évènement.

Plusieurs interventions de PDG d'entreprises sont ainsi prévues. Pour l'instant, nous avons Lisa Su d'AMD le mardi 23 à 14h (GMT +8, soit 6h du mat' chez nous), Kurt Sievers de NXP le jour suivant à la même heure, David Moore de Micron et Charles Liang de SuperMicro le lendemain à 11h. Le 23 mai est également planifiée une keynote animée par le vice-président exécutif et chef de produit de Microsoft, Panos Panay, avec Nicole Dezen, vice-présidente corporate. Pas de trace encore pour l'instant d'une keynote du big boss de NVIDIA, Jensen Huang, ou du patron d'Intel, Pat Gelsinger, sans que l'on sache naturellement déjà si l'une ou l'autre sera prochainement planifié. Nous en apprendrons encore certainement plus des différents projets des constructeurs qui nous intéressent pour l'édition 2022 du Computex. Espérons que l'un ou l'autre des participants nous réservera quelques belles surprises dignes de faire l'objet d'une news !