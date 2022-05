Il y a quelques semaines, Cooler Master présentait le retour de la gamme HAF au travers du HAF 500. Nous avions alors été très déçus, puisque la firme avait fait un travail minimaliste pour transformer un H500P en HAF500, c'était vraiment très loin d'être du travail d'innovation, c'était tout juste du renommage avec une modification mineure. Avec le HAF 700 EVO, par contre, la firme a franchement bossé la chose est le résultat ne laisse pas indifférent, à tout point de vue.

Taille colossale, ventilation au coeur de la gamme, compatibilité avec les AIO étendue jusqu'à 420 mm, le look avec cette façade avant RGB plait ou ne plait pas, mais y a du boulot. D'ailleurs, à vide, l'engin de 66.6 x 62.6 x 29.1 cm pèse la bagatelle de 24.7 kg, on en a pour son argent. Comptez 500 € pour un boitier qui semble taillé pour une durée de vie éternelle, et qui acceptera tout le matériel futur sans craindre ni surchauffe ni incompatibilité. Avec des panneaux en verre de 10 mm sur la face avant, ça en dit long sur le soin apporté.

TPU a fait une review du bousin, et les superlatifs ne manquent pas tant il regorge d'idées intéressantes. Par contre, il y a des choses dispensables et une fois la machine montée, on frôle les 45 kg ! Pour se faire plaisir et durablement !