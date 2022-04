Intel a fait des confidences il y a deux jours sur ses puces Arc destinées au marché du mobile, mais rien sur celui du bural, comme en atteste le billet concocté par les mains pégueuses de Nico, et consultable ici. Vraiment rien ? Eh bien Hardware Unboxed, à la vue des specs du ACM-G10, aurait soutiré quelques informations intéressantes. Premièrement, ce GPU, que nous connaissions avant comme le plus gros de l'armada à venir sous le patronyme de DG2-512, serait gravé par TSMC avec le node N6. Derrière se cacherait un die dont la taille serait de 406 mm², pour 21.7 milliards de transistors.

Du coup, c'est bien beau, mais niveau concurrence, où en est-on en attendant l'arrivée de Lovelace et de RDNA 3 ? Avec le 8 nm de Samsung, le GA104, embarqué dans la RTX 3070 Ti, qui est utilisé intégralement au contraire du GA104 qui est dans les RTX 3070 et 3060 Ti, mesure 392mm² pour 17.4 milliards de transistors. Si on part sur le NAVI 22 gravé en 7 nm TSMC, celui qui s'éclate sur la RX 6700 XT, on passe sur 335 mm² pour 17.2 milliards de transistors. Y a-t-il une chance de voir le gros GPU Intel venir taquiner, voire battre les deux concurrents ? La réponse est oui si on admet que chaque transistor, quelle que soit son origine, est équivalent. La vraie réponse est que l'on ne sait pas, et la réponse qu'on aimerait entendre serait plutôt oui. La densité en transistor de ACM-G10 serait donc meilleure que GA104 et Navi 22, avec respectivement 53.4, 51.2 et 44.4 millions de transistors par mm². Nous sommes d'accord pour reconnaitre que ça n'apporte rien, sauf de bons espoirs comme le XeSS.