AMD a présenté en mars le FSR 2.0. Cet upscaling évolue pour passer sur un mode temporel, comme NVIDIA l'avait fait avant lui avec le DLSS 2.0. Pour autant, son intégration reste le travail des développeurs, et ceux-ci vont petit à petit glisser dessus, maintenant que la technologie semble plus mûre et prête qu'au mois de mars. Pour rappel, les jeux qui ont déjà du DLSS demanderont 3j de boulot pour ajouter le FSR 2. Pour en profiter, il faudra du Polaris ou du Pascal a minima, ce qui montre que cette technique pompe plus de ressources que le FSR 1.0 qui était de type spatial.

Demain, le premier jeu qui aura sa rustine FSR 2.0 sera DeathLoop. Ce n'est guère étonnant puisque c'était le jeu qui avait servi de base à AMD pour faire une preview en mars dernier. Suivront cette année Asterigos Delysium, EVE Online, Farming Simulator 22, Forspoken, Grounded, Microsoft Flight Simulator, NiShuiHan, Perfect World Remake, Swordsman Remake et Unknown 9 Awakening. La liste est légère, et contient 3 gros titres majeurs, elle devrait évoluer au fil des mois. L'année risque d'être sympa, sur un plan strict des GPU (et CPU également), aussi bien sur le plan hardware que sur le plan software. (Source AMD)