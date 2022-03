On sait depuis l'année dernière que les Ryzen 7000 équipés de Zen 4 intègreront également une partie graphique RDNA2. Aujourd'hui un twitto relayé par Videocardz a trouvé dans le pilote du SMU (System Management Unit) une information sur la fréquence de cette partie graphique qui tournerait à 1100 MHz. Ce même twitto spécule sur le fait qu'il y aurait 4 CU groupés en 2 Workgroup Processors. Cela représente 1/4 d'une RX 6500XT ou la moitié d'un 5700G ou d'une RX 550 ! Pourquoi parle-t-on de la RX 550 ? Car vu que les fréquences sont proches (1100MHz vs 1200MHz), on serait à priori à la moitié des performances de ce GPU (0,5 TFLOPS en FP32) pourtant avec une architecture Polaris. C'est peu en 3D, mais largement suffisant pour l'affichage d'un ou deux écrans.

En somme AMD va enfin proposer sur toute sa gamme ce qu'Intel offre depuis des années avec ses IGP sur la quasi totalité de ses CPU : se passer de carte graphique dédiée. Et vu la situation actuelle et le succès des Ryzen 5600G et 5700G, il était temps ! Note amusante ou larmoyante, en recherchant des infos sur la RX 550, le cache du moteur de recherche a proposé ces cartes à 52€ et 131€ sur une marketplace française...



On ignore la raison de ce choix chez AMD. Abaisser le coût d'accès de la plateforme ? Copier Intel ? L'arrivée de la DDR5 et du PCIe 5.0 qui permettra de ne pas cannibaliser la bande passante ? Augmenter ses parts de marché sur le marché global des puces graphiques ? Une tout autre raison qu'AMD nous dévoilera le moment venu ? Pour l'instant on attendra sagement les confirmations officielles, l'adaptation sur la famille portable et si la famille "G" subsiste, tout en surveillant l'impact sur les performances à l'heure des tests.