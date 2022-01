Retardée, pas retardée, franchement, on en sait rien. Toujours est-il que la RTX 3090 Ti continue a faire parler d'elle, elle s'est même montrée en image hier sous la forme d'une apparente RTX 3090 Ti SUPRIM X de chez MSI ! Malgré les soi-disant problèmes de production, il faut se rendre à l'évidence que les choses continuent visiblement à se mettre en place derrière les rideaux, ou au moins qu'elles étaient déjà bien prêtes, jusqu'à ce que tombe l'ordre de NVIDIA de cesser la fabrication. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que NVIDIA avait bien dit que plus d'informations arriveraient sur la carte au courant du mois.

Alors qu'on ne connait toujours pas son prix officiel, on peut toutefois désormais se faire une petite idée de la somme qu'il faudra débourser pour s'offrir la meilleure des GeFORCE RTX de NVIDIA. En effet, un revendeur de la Suisse (gruezi les voisins !) avait référencé et mis en vente deux modèles de RTX 3090 Ti, la RTX 3090 Ti SUPRIM X (tiens donc, encore elle !) et la RTX 3090 Ti Gaming X TRIO ! Notons tout d'abord qu'elles ont déjà disparu entre-temps du site, le revendeur ayant vraisemblablement corrigé sa "boulette". Néanmoins, sachez que les cartes étaient proposées respectivement pour 3678,40 et 3595,30 CHF — soit + 66% et +40 % pour le modèle RTX 3090 équivalent chez le même vendeur ! Ouch, en voilà des différences impressionnantes...

Vu les sommes indiquées, on peut probablement écarter l'hypothèse de tarifs purement indicatifs. Quand bien même on peut aussi supputer une petite inflation liée à l'effet de nouveauté et le fait qu'il s'agissait d'un référencement a priori très précoce, il faut admettre qu'on ne s'attendait pas vraiment à autre chose... La RTX 3090 Ti n'est que modestement supérieure à une RTX 3090 sur le papier, mais elle sera indéniablement la nouvelle meilleure des cartes Ampere RTX et fort probablement le flagship ultime de cette génération, un statut et un nouveau prétexte pour se vanter que l'on ne pourra logiquement que payer au prix (très) fort ! Malgré tout, vu les circonstances, on ne doute pas un instant que la RTX 3090 Ti trouvera preneur... (Source)