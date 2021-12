Les indiscrétions des derniers pilotes Intel et de la toile en disent plus sur les GPU Arc

Intel a lancé ses pilotes Graphics DCH pour NUC hier, estampillés 30.0.101.9999, et ceux-ci comportaient des détails croustillants. Bien que les produits n'aient pas encore été annoncés, leur nom apparait dans la liste. On y retrouve Raptor Lake-S, Meteor Lake-S, Arrow Lake, Lunar Lake, et même Elasti DG, qui est la carte que l'on soupçonne d'être de la génération Battlemage, le successeur d'Alchemist qui ne devrait plus trop tarder à présent. Ça fait quand même un beau programme, mais nous sommes encore loin de tout ça, cependant, si Intel comptait garder cachées ces informations, c'est bel et bien loupé.

Autre nouveauté, toujours incluse dans les pilotes, c'est le nom des cartes à paraître. Si on connait plus ou moins la segmentation qui sera faite par le géant bleu, on ignore encore les noms. Ces pilotes ont tout révélé, il y aura Arc Alchemist A380, qui est la carte qui devrait employer la version à 128 EU DG2 SOC2. Il y aurait également la Arc Alchemist A350, A370M, A350M et Xe A200M.

Comme vous le comprenez, il y aurait 2 cartes desktops et 3 mobiles, mais cela ne signifie pas que la liste est exhaustive. Elle ne l'est forcément pas puisqu’'il manque les déclinaisons équipées du DG2 SOC1. Mais c'est un début !