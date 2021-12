Va-t-on enfin assister à une diminution de la pénurie de GPU ? Les dernières nouvelles de Chine semblent en tout cas le pressentir. En effet, selon un forum de l’autre côté de la Grande Muraille, MSI aurait procédé à des ajustements tarifaires sur ses RTX 3000, et ce, dans le sens avantageux pour le consommateur.

Car c’est bien d’une réduction de prix dont il est question : entre 300 à 600 RMB sur les RTX 3080, soit 47 à 94 dollars de moins, voilà qui ferait du bien au porte-monnaie.... si tant est que la spéculation cesse, elle aussi. La baisse est également répercutée sur les RTX 3070 (et Ti) avec entre 16 à 47 biftons, ainsi qu’entre 16 et 31 brouzoufs sur les 3060 (et Ti). La RTX 3090 demeure quant à elle toujours aussi chère, mais cela n’est guère surprenant vu le tarif élitiste de base de la carte.

Reste que les modèles précisément impactés ne sont pour le moment pas disponible, et que nous ne savons pas s’il s’agit d’une action individuelle de la part de MSI, ou le signe (enfin) d’une mise à niveau de la chaîne de production. Étant donné que ces mêmes rumeurs nous donnent des prix en hausses pour les RX 6000 de chez Sapphire, avec entre 55 et 79 $ de plus sur les RX 6900 XT, RX 6600 XT et RX 6600 — le reste étant en rupture de stock —, nous penchons malheureusement sur la première hypothèse. Espérons que le CES 2022 et son lot de nouveautés apportent un peu de calme à cette situation de plus en plus intenable pour les joueurs. (Source : BoardChannels et Sapphire via VideoCardz)