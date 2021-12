Une offre un peu tardive et que l'on aurait plutôt vu arriver l'année dernière en accompagnement du jeu lui-même, ou pourquoi pas de la RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition de NVIDIA, mais soit CD Projekt RED n'y avait alors pas songé à ce moment-là, soit l'éditeur a pensé que ce sera un futur rappel utile de l'existence du jeu pour bien après son lancement. Qui sait, ce petit regain de publicité encouragera peut-être quelques-uns à relancer le jeu ou l'essayer pour la première fois, potentiellement sans avoir payé plein pot. Dans tous les cas, cela se fera au moins sans la majorité des vilains bugs et peut-être aussi sans souvenir des promesses non tenues de l'éditeur. En somme, une expérience meilleure ?

Quoi qu'il en fut, c'est hier que NZXT a annoncé la nouvelle entrée dans sa lignée de boitiers CRFT, il s'agit cette fois-ci d'un H710i intégralement redécoré selon le thème dystopique du titre et l'Arasaka Corporation en collaboration avec CD Projekt RED. On aimera ou on aimera pas le choix esthétique, il est clair que ce boitier au style un poil déjanté sera beaucoup moins passe-partout que l'original, ou comment ramener un peu des rues de Night City dans votre chambre ! En plus du boitier, vous aurez également le droit à en bonus à un charme Cyberpunk 2077 et d'un Puck (un accessoire magnétique pour y poser son casque) Arasaka Corporation exclusif. Naturellement, CRFT oblige, les quantités seront limitées, dans le cas présent à 1000 pièces, et chaque exemplaire portera fièrement une plaque numérotée !

Sur le plan technique, cette nouvelle version du boitier ne change absolument rien. Pour vous souvenir de ce qu'un H710i a à offrir, nous vous recommandons évidemment chaudement de relire notre test de 2019 (eh oui, il n'est plus tout jeune l'engin) de cette petite mise à jour du H700i. Cette édition sera donc toujours livrée avec 4 ventilateurs Aer F120 et le module Smart Device avec deux bandes LED RGB, un tout à gérer via NZXT CAM. Dans l'ensemble, le H710i est un bon boitier, pas parfait, mais globalement assez bien apprécié pour ses performances, son équipement, sa finition et un tarif juste par rapport à la concurrence. Par contre, vous vous en doutiez certainement, il faut oublier les 169,99 € du MSRP du boitier de base pour cette édition Cyberpunk 2077. En effet, le skin de CD Projekt RED a fait grimper le prix du H710i à pas moins de 299,99 € — disponible immédiatement !