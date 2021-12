Si la guerre AMD vs NVIDIA sur le segment dure depuis des lustres, c'est oublier qu'Intel ne devrait plus tarder à arriver. C'est, en tout cas, le sens donné à la vidéo de présentation qui s'apparente plus à un teaser qu'autre chose. Mais selon la firme, c'est bien un Arc Alchemist qui mouline dedans, et on peut voir, le temps des 30 secondes de la vidéo, quelques passages ingame qui sont une première pour le gros bleu : du gaming haut de gamme ! C'est prévu pour Q1 2022, on peut penser que le CES prévu en janvier donnera plus de précision, mais en tout cas l'affaire semble quasiment prête.

On peut voir dans la vidéo que la carte est alimentée par un seul cordon PCIe 8 pins. Ce que l'on attend du flagship, ce sont des performances redoutables - les rumeurs parlaient d'un niveau proche de la RTX 3070 ce qui n'est pas mal pour un début, XGI avec ses Volari ne peut en dire autant - une gestion non catastrophique du ray tracing, et enfin nous serons attentifs à la gestion de l'upscaling annoncé comme issu de l'Intelligence Artificielle. Ça en fait des questions, mais le produit est assez alléchant sur le papier, l'autre énigme concernera la faculté d'Intel à pondre des pilotes dignes de ses prétentions, gageons que le géant a mis les moyens cette fois avec une équipe pas manchote !