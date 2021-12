Alors que la RTX 2060 12 Gio sera lancée demain pour un tarif que l'on sait déjà analement urticant - c'est plus ou moins annoncé à demi-mot - et que les RX 6500 XT et RX 6400 seront là pour Q1 2022, voilà que se pointerait une RTX 3050. Elle serait animée, comme sa grande soeur la RTX 3060, du GPU GA106, mais forcément castré, et épaulée par 8 gigiots (pas de faute patapé) de GDDR6 qui serait sur bus 128-bit. Parmi ses concurrentes directes supposées et à venir, à savoir les RX 6500 XT et Intel Arc A380, ce serait celle qui aurait un bus mémoire plus élargi, et plus d'unités de calcul, même en, FP32. Pour autant, ça ne donne aucune information fiable sur ses performances, mais on peut penser que sa véritable cible serait la RX 6600 testée dans nos colonnes.

En effet, cette RX 6600 est 10 % plus lente que la RTX 3060, aussi un gap de 10 à 15 % la placerait en face la RX 6600. Il pourrait s'agir pour NVIDIA de tester le marché avec un produit qui pourrait facilement trouver sa place dans un portable gaming, avec un écran VRR en FHD, le boulot serait fait. Car les portables font encore partie des appareils qui ne sont pas trop touchés par la pénurie qui frappe les cartes au détail, pour le prix d'une RTX 3070, on peut toper un portable gaming. Et pour conclure, la RTX 3050 arriverait le 27 janvier, pile-poil dans la zone de confort de la RX 6500 XT. Omelettes, oeufs, vous connaissez la phrase !