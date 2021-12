Aperçue en coup de vent sur le site de NVIDIA à l’occasion de la sortie des derniers pilotes, la RTX 2060 12 Gio fait enfin son arrivée en grande pompe dans une page de caractéristiques, officialisant ainsi pour de bon son existence.

Au menu ? Le même 12 nm TSMC de Turing, offrant quelques cœurs CUDA de plus — 2176 contre 1920 —, une fréquence de fonctionnement également en hausse (1470 MHz contre 1365 MHz), le tout dans une enveloppe thermique qui prend de l’embonpoint avec 185 W au lieu de 160 W. Pas vraiment de quoi s’affoler après les valeurs stratosphériques de la série 3000, mais mieux vaudra — officiellement tout du moins — opter pour une alimentation de 550 W minimum. Enfin, la grande amélioration se situe dans les puces mémoires, affichant désormais 12 Gio... mais toujours sur un bus 192-bit, soit 336 Gio/sec de bande passante (contrairement au bus 256-bit de son SUPER homologue).

La voilà, la quasi nouvelle !

Côté disponibilité, nous ignorons encore à l’heure actuelle l’état des stocks du caméléon, mais l’effet « nouveauté » doublé des spéculations désormais habituelles sur les GPU ne nous rendent pas optimistes. Côté dates, le 7 décembre est officialisé pour la sortie définitive, à la fois en Founders Edition, mais aussi en modèles customs ; pour un prix conseillé encore non communiqué. Pour autant, les verts ont confié à The Verge que la carte est « une version Premium de la RTX 2060 originelle » et que le prix « reflètera cela ». Si l’on oublie que les RTX 2060 SUPER jouaient déjà ce rôle, nous pouvons lire entre les lignes que la carte sera probablement commercialisée à un tarif supérieur à celui de la RTX 2060 de base, soit plus de 349 $ hors taxes. Voilà qui fera bien mal au fondement si la chose se confirme, d’autant plus que la première apparition de ce TU106 date de... 2019, mais pas plus que ce que nous vivons actuellement. Voilà qui nous ferait presque regretter la douloureuse époque des renommages !