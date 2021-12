Il est vrai que l'arrivée de la DDR5 marque le tournant dans la vie de la DDR4. Bien que massivement diffusée et majoritaire, elle vit pourtant ses dernières années, mois peut-être, de gloire. La pénurie touchant la DDR5 lui permettra surement d'étendre sa vie plus que prévu, mais elle est à l'orée de sa retraite, bien méritée. GALAX en tout cas lui fait honneur, par pour lui faire plaisir, mais pour engranger des l'oseille, ce n'est pas une association caritative non plus. Mais le produit est mis en valeur, et a des specs alléchantes. Tout le monde ne pourra pas en profiter, car seulement 100 kits vont être vendus dans le monde.

On part sur la gamme Hall of Fame, série OC Lab Tempest, et donc on a 2 x 8 Go de DDR4 5000 cas 19-28-28-48 à 1.6 V vendus dans une zoulie boite blanche intérieur noir. Le PCB 10 couches et recouvert par un radiateur blanc à l'effigie de la série HoF est incrusté de puces mémoire Samsung B-die, les seules à avoir gardé la capacité de monter haut et fort dans les tours, et donc gage de qualité.

Ne demandez pas le prix, on ne l'a pas, mais avec 100 pièces produites, et des specs impressionnantes, ne vous attendez pas à du rabais. Le tarif de la rareté, probablement, mais si vous voulez le top pour fignoler votre machine, et que vous n'êtes absolument pas hypés par la DDR5, ça s'envisage, si vous avez des thunes bien entendu !