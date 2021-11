Sorti de nulle part, voilà que Sapphire, constructeur historique d’AMD, se lance dans la fête aux docks externes pour GPU. Si les sorties de ce type de produit ont été nombreuses lors de la démocratisation des machines Thunderbolt 3 (vers 2016-1027) autorisant la transmission d’un signal PCIe 3.0 x4, le segment connait tout de même encore quelques sorties récentes, citons l’EG200 de chez Cooler Master en avril dernier.

Avec la GearBox 500, Sapphire ne fait pas vraiment dans l’innovation — dommage, la sortie du Thunderbolt 4 aurait bien permis une mise à jour bienvenue — car le bousin est des plus classiques : une alimentation intégrée de 500 W (350 W arrivant jusqu’au GPU) alimente une carte graphique double slot (Sapphire Pulse RX 6600 XT à l’origine) de longueur maximale de 266 mm (pour 125 mm maximum en largeur). Le reste de la connectique demeure sage avec de l’Ethernet Gigabit ainsi que 2 ports USB 3.0 : le minimum pour transformer son laptop en station fixe occasionnel sans trop tripatouiller de fils. Selon la firme, le tout reste silencieux et performant, mais cela dépendra également de la carte intégrée !

Nieau compatibilité, seul Windows 10/11 64-bit et Mac Os Monterey sont présents : tant pis pour le 32-bit et pour Linux. Pour le reste, nous n’avons encore ni prix ni date de disponibilité, et au vu de la pénurie qui coure toujours, nous ne sommes guère optimistes sur ces deux points. Affaire à suivre !