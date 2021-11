ça rame dur après cette période de "promo" et on voit fleurir quelques affaires sur des kits de mémoire véloces. On commence par un kit de 16 Go de Vengeance RGB RS cadencé à 3600 MHz C18 dont le potentiel d'overclocking est aussi intéressant que le look réussi qu'arborent ces barrettes illuminées. On les trouvera à 74,99 € chez Amazon et Cdiscount, en suivant nos liens juste en dessous.

Du côté de chez Rue du commerce nous trouverons de quoi assouvir votre besoin de vitesse extrême, avec ces PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB cadencés à 4000 MHz C18. Il s'agit d'un kit de 16 Go également, dont le look est un peu plus agressif que le premier kit proposé. Si vous avez de quoi supporter cette haute fréquence, vous pourrez vous épargner de longues heures de bricolage pour stabiliser un kit non certifié. Tout cela est affiché à 84,90 € hors frais de port (3,99 € en relais) et disponible via notre lien est juste en dessous si cela vous intéresse.