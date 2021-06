En début de semaine, Raja Koduri avait teasé son plus gros GPU, le Xe-HPG 512. Doté de 512 EU, pour un total estimé à 4096 unités élémentaires de calcul, le die paraissait assez gros, mais les premières estimations, très empiriques et pas franchement scientifiques, laissaient paraitre un die d'une surface de 190 mm². Nombreux sont ceux qui se sont posé des questions sur la précision de la mesure, car caser 4096 SP dans une surface plus petite que la RTX 3060, et vouloir concurrencer AMD et NVIDIA sur les cartes en haut du segment, ça cache un truc. Soit Intel est un génie du GPU et s'est amusé à faire de la 3D bien cachée, soit la mesure est mauvaise.

Un autre twittos a fait la sienne, et elle démonte complètement celle d'ExecutableFix, probablement meilleur posteur que mathématicien ! Selon Locuza, le die mesurerait 16.068 x 24.66 mm, soit une surface globale de 396.24 mm². Cette évaluation parait plus cohérente, même si elle n'est pas officielle. Mais cela montre qu'avec une même image, on a deux avis totalement tranchés sur une surface, c'est toute la magie d'internet, certains voient un 6 quand d'autres voient un 9, c'est une question de point de vue.

396 mm², on est dans les clous du GA104 de la RTX 3070, et plus haut que le Navi 22 de la RX 6700 XT à 335 mm² ou que les 276 mm² de la RTX 3060 avec son GA106. Si cette puce arrive au niveau de la RTX 3070 ou même de la RX 6800, ce ne sera pas un mal, on a besoin d'un concurrent qui vienne tempérer les prix démesurés et qui ne profitent pas pour faire la même chose ! Quoique...