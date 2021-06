Après la version 1.4 de 2019 et sa dernière révision 1.4b lancée en septembre 2020 du NVM Express ou Non Volatile Memory Host Controler Interface Specification, voici qu'arrive déjà le NVMe 2.0, dont les détails ont officiellement été publiés le 3 juin dernier ! Naturellement, la nouvelle version introduit bon nombre de fonctionnalités destinées à donner à la machine hôte un meilleur contrôle du support NVMe et d'améliorer les performances générales des SSD. Voici la (petite) liste complète de ce qui est nouveau avec le NVMe 2.0 :

Le plus gros changement et qui retiendra surtout l'attention est bien la nouvelle compatibilité du protocole NVMe avec les bons vieux disques durs mécaniques ! Un ajout assez inattendu, alors qu'aucun disque à plateaux contemporain n'arrive pourtant vraiment à saturer la bande passante du SATA 3. Par contre, il s'agit vraisemblablement d'anticiper les prochaines grandes évolutions des disques durs et la démocratisation des nouvelles technologies comme Mach.2 chez Seagate — dont les premiers exemplaires ont été officialisés récemment et qui peuvent déjà atteindre des débits de 524 Mo/s, très proches du maximum d'un SSD SATA ! On imagine que ce changement a donc avant tout été introduit pour le monde professionnel, entreprise et centres de données, pour commencer.

De ce fait, il semble assez évident que le NVMe 2.0 cache aussi une volonté de simplification de l'écosystème et de n'avoir à terme plus qu'un seul connecteur unique, notamment dans le cadre du NVMe Over Fabrics pour des grands réseaux de stockage performants avec des latences très faibles. Il n'en faudra donc pas plus non plus pour y voir le début de la fin très probable et déjà longtemps attendue du SATA, qui n'a de toute façon plus évolué depuis une éternité (12 ans !), et d'entrevoir déjà un avenir où les cartes mères n'auront plus que du NVMe sur leur PCB et où les disques durs seront tous en NVMe, de même que les SSD. Une interface pour les gouverner tous, comme l'USB-C !