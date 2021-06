Après une année 2020 riche en émotions et rebondissements pour l'installation de la fibre optique, nous observons depuis quelques mois un calme médiatique sur les questions du déploiement de la FttH française. Et cela n'est point étonnant, puisque ce secteur est devenu beaucoup plus calme après les nombreuses tensions entre les autorités, les collectivités, les installateurs et les opérateurs, jusqu'à ce que de nombreux consensus aient pu être mis en place. Ainsi, le modèle STOC va être révisé dans le but de garantir la qualité des installations, ou alors des rallonges budgétaires ont été faites par l'État afin de donner les moyens nécessaires aux collectivités. De ce fait, le résultat se fait déjà voir : les zones RIP situées en campagnes ont vu le nombre de prises exploser au début de l'année 2021, avec près de 800 000 nouveaux locaux de raccordés.

Par contre, pour les zones moyennement denses, les choses ralentissent, puisque le jalon critique des 80 % est dépassé maintenant, avec plus de 13 millions de locaux branchés. Il reste quelques départements et métropoles où les la travaux sont en cours, mais pour les réseaux raccordés via AMII, la fin semble proche. Il est donc logique de voir de moins en moins de prises raccordées sur les gros réseaux, puisque le focus actuel va porter sur les RIP, avec de nombreux territoires qui trainent : Auvergne, Franche-Comté ou Bretagne, il reste encore du travail par là-bas. Pour le reste de la France, une grosse partie des travaux devraient s'achever d'ici la fin de 2022, donc penser à vérifier le déploiement au sein de votre commune.

En attendant, la diversité des opérateurs devient de plus en plus importante sur tous les réseaux, ce qui vous donnera bien souvent le choix des offres selon vos besoins et vos gouts. Bien qu'il ne faudra pas oublier que dans tout ce marché, les rachats sont monnaie courante, et que Covage va bientôt finir chez SFR, supprimant potentiellement un des opérateurs disponibles pour le marché du grand public.