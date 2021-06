MSi veut marquer le coup avec ses 35 ans. Il faut dire que ça tombe super mal pour fêter son anniversaire. En effet, le géant va lancer une RTX 3090 Suprim 35th Anniversary, mais en cette période où les gens cherchent juste une carte graphique à acheter, même sur des GPU Pascal ou Vega qui datent, une série spéciale qui sera rare à trouver n'émeut pas plus que ça. En temps normal, une série limitée reste confidentielle, tout le monde n'en propose pas. Alors derrière, quand la pénurie oblige à s'enquiller des GT 710 à 80 €, des GT 1030 à 130 €, ou des RTX 2060 à 550 €, inutile de dire qu'une série à petit tirage, et qui plus est sur le GPU le plus complet de la gamme "gaming" de NVIDIA, a toutes les chances de passer complètement inaperçue.

C'est dommage en soi parce que c'est une Suprim, mais avec une décoration à la gloire de MSi. 35 ans, malgré les tempêtes et l'image d'entrée de gamme il y a 20 ans, a su s'offrir une place importante en faisant le ménage dans ses mauvaises méthodes, malgré une paire de scandales récents, mais globalement MSi a une bonne image. La question est de savoir si elle sera suffisante pour séduire des acheteurs, pour peu qu'on arrive à la trouver en boutiques. Quant au prix, c'est un problème récurrent depuis presque une année...

Son carénage et sa backplate avec des décorations nouvelles sont la seule plus-value connue pour l'instant, on peut imaginer un GPU mieux binné, mais pas plus de détails actuellement.