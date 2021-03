Bien que les rouges aient annoncé leurs versions mobiles pour les GPU RDNA2 le 5 mars dernier, aucune information officielle n'est apparue depuis. Il faut dire que le marché des GPU fixes est déjà en nage, ce qui ralentit la sortie des nouveaux modèles de cartes graphiques, faute de pouvoir en produire en quantité suffisante. Néanmoins, vous connaissez Internet, lorsque les informations officielles ne sont toujours pas disponibles, il suffit d'analyser des drivers ou de trouver quelques clichés volés dans une usine, et la magie opère.

Ce sera donc le premier cas de figure, l'analyse des derniers drivers Adrenalin sortis pour la RX 6700 XT, qui semble révéler des informations intéressantes. En effet, pour les GPU à base de Navi 22 - celui qui équipe l'actuelle RX 6700 XT - il existe 3 modèles différents de GPU de référencé, dont un nommé RX 6800M. Les trois modèles ne présenteraient qu'une différence de TDP entre chaque, pouvant alors représenter des cartes prévues pour différentes utilisations, comme des modèles low profile, mini-ITX ou encore pour le monde mobile, toutes les théories sont bonnes à ce stade. Si cette fuite s'avérait vraie, la RX 6800M serait donc basée sur un GPU à 40 CU et avec une bande passante de mémoire tournant à 192 bits, avec par contre une fréquence de GPU massacrée pour réduire la consommation. Attendons donc d'autres sources, afin d'en savoir plus, et en espérant que les stocks mobiles seront plus fournis. (source : Hothardware via Twitter)