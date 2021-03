Hier en fin de journée, AMD dévoilait sa RX 6700 XT, qui est censée battre la RTX 2080 Ti. Et comme cette dernière se débat avec la RTX 3070, peut-on en déduire que la RX 6700 XT tape la RTX 3070 ? Des tests l'attesteront, ou pas, mais c'est un carrément la cible de cette nouvelle carte RDNA2. Pour ceux qui ne savent plus trop à quoi elle correspond techniquement, elle est propulsée par un Navi 22 XT avec 2560 stream processors, 160 unités de texturing et 64 ROP, tandis que les 12 gigots de GDDR6 à 16 Gbps sur bus 192-bit se chargeront du reste. 96 Mo d'Infinity Cache finissent la description. Dans la foulée, AMD a présenté les cartes des partenaires, et c'est l'une d'elles qui a le droit à son billet, accompagnée d'une petite nouvelle moins prestigieuse.

MSi aura sa carte de référence, déjà vue en janvier au CES, avec son double moulin à ventilation axiale. Mais le constructeur annonce aussi deux gammes, la Mech 2x, et la Gaming X, chacune arborant le look déjà connu sur les générations précédentes. De la même manière, la Gaming X est plus qualitative, et elle sera donc plus chère, pour peu que la situation actuelle nous permette de faire une différence de ce point de vue. Rendez-vous le 18 mars donc pour faire le point ! (Source VDCZ)