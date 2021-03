Nioh 2 est sorti il y a quasiment un an sur PS4, et il vient d'arriver depuis quelques semaines sur PC. Il fait partie des jeux qui matérialisent la volonté de Sony de porter sur nos bécanes ses meilleurs titres console, comme Death Stranding ou le plebiscité Horizon Zero Dawn dont la suite est attendue cette année également si tout se passe bien. Nioh 2 est développé par Team Ninja, studio à qui nous devons les Ninja Gaiden, et les volleyeuses à gros boobs de Dead or Alive Xtreme Volley-ball, donc un certain savoir-faire aux influences asiatiques. Le moteur utilisé est le Forge Engine, qui s'est vu renforcé il y a peu par le DLSS sauce verte.

Gamegpu a fait le test, comme d'habitude. Première remarque, le jeu est bloqué à 120 images par seconde, ce qui fait qu'en Full HD, elles sont un gros paquet à atteindre cette limite, et ce sans ou avec DLSS en ce qui concerne les GeForce. En bas, la GTX 1060 ferme la marche, accompagnée de la GTX 1660, elles sont dominées par la RX 470. Pour autant, la VRAM ne semble pas expliquer les performances des deux dernières, puisque d'autres cartes à 6 Go de VRAM s'en sortent bien mieux, comme la GTX 1660 SUPER ou la RTX 2060.

En montant d'un cran en WQHD, l'écrémage 120 ips se poursuit, la RX 6900 XT étant en tête, suivie de pas mal de cartes Ampere et Turing avec DLSS, preuve que ce moteur carbure mieux avec les Radeon. Autre exemple de cette appétence, une Radeon VII qui colle une trempe à la RTX 2080 Ti, inatteignable traditionnellement. Enfin, en UHD, la RX 6900 XT perd de sa superbe, dépassée par les deux grosses cartes Ampere avec DLSS. Sans DLSS, Ampere est loin. Ce sont très certainement des stigmates d'un portage d'un jeu développé sur PS4 au départ, il est compliqué de trouver d'autres raisons que celle-ci à cette contre-performance, quand on connait les forces de chacune des cartes du panel.