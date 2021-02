L'attente devient interminable sur la nouvelle génération de GPU, entre la pénurie constante des stocks ou bien le fait que seuls les GPU haut de gamme soient sortis, ce qui permet d'alimenter encore plus la machine à ragots sur le web. Car une grande partie du marché n'est pas comblée par les sorties actuelles, et les modèles abordables et produits en masse se font attendre, qu'ils soient verts ou rouges. Et c'est d'AMD que nous parlerons cette fois-ci, puisque de nouvelles fuites et rumeurs viennent renforcer les attentes des fans de hardware.

Dans un premier temps, il semblerait que les 12 Go de VRAM de la RX 6700 XT soient confirmés, à en croire @Komachi sur Twitter. En se basant sur une des fiches de la EEC, on voit que GIGABYTE a déposé des références de RX 6700 XT à la commission pour faire valider 6 modèles avec la mention 12GB dans le nom. De quoi soutenir les rumeurs existantes sur la taille de la mémoire et du bus associé.

Autre ragot du jour, lors d'une interview pour le site BabelTexhReviews, Ritche Corpus - un cadre dirigeant de chez AMD - a déclaré que la firme allait améliorer la disponibilité des cartes de références pour les RX 6800 XT et RX 6900 XT, via le site web officiel des rouges. Bien entendu, l'entreprise continue de travailler avec ses partenaires pour sortir des cartes customs, toutefois rien n'a été précisé sur une possible augmentation du stock de GPU attribué aux OEM. Bref, beaucoup de paroles, mais rien ne nous dit quand précisément la situation va s'améliorer, le premier trimestre représentant encore plus d'un mois d'attente potentielle.