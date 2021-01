La série Hall of Fame chez Galax représente tout le savoir-faire du constructeur en matière de cartes graphiques. Elle est dédiée aux overclockeurs, ceux qui aiment tchaopiner des heures le moindre mégahertz, gagner la moindre demi-image par seconde dans Leisure Suit Larry, péter ses oreilles avec le mode débridé, et enfin terminer par un kikitoudur à la gloire du dieu GPU. OK, c'est presque charnel, c'est avant tout technique et financier, mais c'est aussi esthétique. Car cette série a une marque, une empreinte blanche qui n'a rien à voir avec celle laissée sur la main de l'acheteur ! Qui veut du blanc complet doit passer par HoF.

La firme prépare une RTX 3090, forcément testicouillue avec un PCB blanc, un carénage blanc, des moulins blancs, 26 phases d'alimentation, et enfin un petit écran déporté qui devrait fournir des informations sur les températures de la carte. Et pour filer à miamer à cet engin, Galax a prévu le coup, avec 3 prises PCIe 8 pins, soit un total incluant le port PCIe autorisant la bagatelle de 525W. Inutile de dire qu'il faudra une alimentation en béton armé, truffée de watts, et dorée au Platinum a minima. Pas de prix ni de date de dispo, en même temps ces deux valeurs n'ont justement plus aucune valeur en cette période complètement jobarde ! (Source VDCZ)