Alors que certains voient déjà les RX 6700 sorties du chapeau pour mars, d’autres fuites un peu plus crédibles — car en provenance de l’USB-IF (USB Impletenters Forum), une association à but non lucratif, dont la fonction est de promouvoir l’USB et fournir des ressources quant à ses certifications — font état non pas de nouvelles cartes, mais de nouvelles puces. En effet, au détour du site web du Forum, la twittosphère à découvert trois nouvelles références inconnues en provenance de chez les rouges : une XLE, une XTXH et une d’autant plus mystique Nashira Point.

Évidemment, nous n’avons pas l’information principale qu’est le die d’origine de ces puces : actuellement la RX 6900 XT fait usage de Navi 21 XTX, la RX 6800 Navi 21 XL, et la RX 6800 XT se réserve la... Navi 21 XT, sans grande surprise. Autant dire que cette chmblbbl XLE ou XTXH n’est pas bien informative, d’autant plus que la potentielle 6700 (XT) se baserait sur du Navi 22 XTL ou XT, et la 6500 XT sur du Navi 23, probablement XT.

Du coup, la toile spécule, et certains y voient déjà une version HMB2E de la 6900 XT, pourquoi pas à destination des professionnels, mais cela semble peu probable au vu des coûts de développement liés à la présence d’un interposer pour de si petites séries - il eût été plus malin de réutiliser, au moins partiellement, le GPU grand public, comme sur le segment CPU où les EPYC réutilisent les compute chiplets des Ryzen des gamers. Une autre hypothèse serait une nouvelle déclinaison de CDNA, dont la MI100, dévoilée en novembre dernier, n’a pas de nom de puce officielle (et possède, pour le coup, de la HBM2) autre qu’Arcturus.

Pour le reste, le Nashira Point ne suit pas la nomenclature Linux (basée sur des poissons), et l’on imagine bien pourquoi, car aucun lien ne relie l’USB-IF des programmeurs système Linux. Pour en revenir à la présence même de l’USB-IF, les futures puces semblent supporter de l’USB Type-C (peut-être pour y passer un genre de VirtualLink, connectique pourtant jamais vraiment répandue ?) avec un Power Delivery Profile à hauteur de 27 W. En tout cas, une telle mention ne peut avoir qu’une seule signification : de nouvelles puces sont en développement, et ça, c’est toujours bon signe, surtout en temps de pénurie ! (Source : VideoCardz via NotebookCheck)