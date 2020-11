Les RX 6800 sont lancées, et rares sont les chanceux qui ont pu s'en procurer une. C'est la tendance en cette fin d'année, et qui devrait perdurer selon quelques propos rapportés ci et là. ASUS pour commencer avait averti qu'il y aurait très peu de cartes de référence, et prévoyait un lancement des customisées dans les deux semaines suivantes. Hardware Unboxing aurait eu une entrevue avec AMD sur le sujet des cartes. Les modèles personnalisés des marques ont été officiellement lancés la semaine dernière, mais peu en ont vu la couleur également. À vrai dire, il semblerait que l'on se dirige vers une situation tout à fait similaire à celle que connait Nvidia, à savoir des cartes produites, mais déjà réservées chez les VPC pratiquant la précommande.

AMD espère que ses partenaires seront en mesure de proposer dans le commerce des cartes graphiques d'ici 4 à 8 semaines, et ce au MSRP de 649 dollars pour les XT. C'est un voeu pieux dans la mesure où la demande excède l'offre, on ne voit pas trop comment AMD peut contraindre les revendeurs à ne pas prendre leur part du gâteau en ces temps commercialement compliqués. C'est ce que souhaite AMD en tout cas, même si son but est de vendre du GPU à tire-larigot, ces sociétés n'étant pas des oeuvres caritatives !