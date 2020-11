Ça semble très compliqué de produire des puces complexes une fois passé le 10nm didiou ! Nvidia en a fait les frais avec ses cartes Ampere basées sur un 8nm dérivé d'un 10nm Samsung, et AMD également avec ses puces Ryzen 5000 dévalisées en quelques heures comme vous en parlait Matiou ce matin. Les réapprovisionnements pourraient bien être longs, d'une part parce que la production pourrait ne pas être aisée, et d'autre part parce que la demande risque d'être épaisse et continue, majorée par l'effet COVID.

Les RX 6800 arriveront dans 10 jours, et il se pourrait bien qu'elles subissent le même sort que les RTX et les Ryzen : peu de stock et grosse demande. En tout cas, chez ASUS, on a prévenu, ne vous attendez pas à ce qu'il y en ait pour tout le monde, bien au contraire, selon David Hammer . Il y aura quelques RX 6800 de référence, peu de RX 6800 XT, et ça devrait dégager très vite, de l'ordre de quelques minutes. Par contre, la firme pense pouvoir approvisionner une à deux semaines plus tard ses cartes customisées, et c'est à ce moment-là précisément qu'on verra si AMD peut fournir assez de GPU, ou si RDNA2 souffrira du même mal que les RTX Ampere avec une dispo invisible de longue durée.

Tout ce schéma pénurique au lancement est parfaitement normal et connu, c'est plus tard que les choses se mettent en place, et on l'espère de manière rapide. Il faudra s'attendre également à des prix de mammouths, forte demande avec peu de stock = marges qui s'envolent = anus qui se dilatent ! Soyez forts si on est dans ce cas, n'engraissez pas les malhonnêtes ! Il y a des MSRP, ce n'est pas pour payer 20 à 30% de plus, sauf si l'argent n’est pas un souci pour vous !