Alors qu'on attend les tests de la grosse carte RX 6900 XT animée pour le Navi 21 maousse costaud, qu'on a eu celui des RX 6800, voilà des infos qui trainent sur NAvi 22. Pour rappel, il s'agit du GPU qui va se charger de donner vie aux RX de la série 6700. Elles devraient donc avantageusement remplacer les RX 5700 et 5700 XT. Les leaks proviennent, non pas du Twitter de Nabila, encore que cette dernière est une spécialiste en Bitcoin apparemment, mais de celui de Patrick Schur, à qui nous devons déjà des infos vérifiées.

Selon lui, le petit Navi 22 qui animerait la RX 6700. Son TGP serait compris entre 146 et 156 Watts, ce qui reste plus bas que celui de la RX 5700 qui était à 180 W, pour des performances que l'on imagine bien meilleures. Le gros Navi 22 quant à lui, pédalerait dans la RX 6700 XT, et son TGP serait compris entre 186 et 211 W, soit bien moins que les 225 W de la RX 5700 XT. En soi rien de révolutionnaire, avec l'amélioration du rapport perf/watt, il est logique de voir des cartes pomper moins de jus d'électrons, et débiter plus d'images par seconde. Ça vaut pour les rouges et les verts, au gré des améliorations architecturales.

Ces cartes sont pressenties pour janvier 2021, et on peut légitimement penser que Lisa Su réserve l'annonce pour le CES virtuel qui se tiendra en début d'année du 11 au 14 janvier.