Après une première Tinker Board et une version Edge S lancée en avril dernier, voilà que notre constructeur bien connu ASUS n’a pas fini avec sa concurrence du Raspberry Pi, et lance la Tinker Board 2 Series, avec deux modèles : la Tinker Board 2 et la Tinker Board 2S. Au menu ? Un GPIO, des connectiques, de la puissance, mais surtout un emplacement miniPCIe avec plus d’évolutivité : voyons cela en détail !

Visuellement, les deux cartes sont identiques, et pour cause, la seule caractéristique les différenciant est l’intégration de 16 Go de stockage en eMMC sur la version S, de quoi faire tourner Debian 9 ou Android 10 (support prévu pour 2021) sans avoir à rajouter de carte microSD dans l’emplacement prévu à cet effet. Sinon, sous le capot, nous avons donc affaire à un SoC de chez Rockchip : le RK3399, intégrant 6 cœurs Armv8 64-bit sur une configuration 2 gros Cortex-A72 @ 2,0 GHz + 4 petits A53 moulinant quant à eux à 1,5 GHz. Pour ce qui est du GPU, n’espérez pas faire tourner Crysis avec le Mali-T680 cadencé à 680 MHz, mais l’affichage d’un moniteur 4K 60 IPS sera largement dans ses cordes si besoin est, ainsi que des calculs 3D pas trop lourds grâce au support d’OpenGL ES 3,0, 31 et OpenVG 1.1. Tout ce bousin est secondé par 2 ou 4 Gio de RAM selon votre porte-monnaie, de la LPDDR4 sur deux canaux plus précisément.

Côté connectiques pour bricolage, comptez sur un GPIO classique à 40 broches, de quoi brancher un ventilateur DC, une batterie RTC, un bouton power et un pour le reset. Enfin, les connectiques plus habituelles restent du même acabit que son concurrent le Pi : 3 USB 3.2 Gen1 en Type A, 1 3,2 Gen1 en Type-C permettant aussi de faire passer un flux DisplayPort, un RJ-45 supportant l’Ethernet Gigabit, et un module WiFi AC 2x2 MIMO supportant également la dent bleue 5.0, l’alimentation du tout s’effectuant par une jack 12 V standard. Reste que le tarif n’est pas précisé, un élément-clef sur ce segment de mini PC où la concurrence est rude. Avis aux amateurs ?